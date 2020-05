L’azienda cinese Vivo si appresta ad annunciare a brevissimo un nuovo smartphone a marchio iQOO, ovvero il nuovo Vivo iQOO Z1 con supporto alla connettività 5G. Nonostante manchi davvero pochissimo al suo debutto, continuano a circolare rumors e indiscrezioni su questo device.

Ecco le ultime indiscrezioni sul nuovo device a marchio iQOO

Il nuovo terminale targato iQOO è passato poche ore fa dal noto portale di benchmark Geekbench dove ci ha confermato molte informazioni trapelate fino ad ora. Tra queste, c’è la conferma della presenza del nuovo processore di casa MediaTek con supporto alle reti di quinta generazione, ovvero il SoC MediaTek Dimensity 1000+. Ad accompagnare questo processore non dovrebbero mancare tagli di memoria da almeno 8 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Riguardo ai punteggi, lo smartphone ha totalizzato 781 punti in single core e 3070 punti in multi core.

Oltre a questo, il nuovo Vivo iQOO Z1 5G è apparso in alcuni poster ufficiali in cui è stato riportato il suo presunto prezzo di vendita. Secondo quanto riportato, lo smartphone verrà distribuito per il mercato cinese ad un prezzo di 2498 CYN per la versione da 6 GB di RAM e 128 GB di storage interno. Questo vuol dire, al cambio attuale, il nuovo terminale avrà un costo di partenza di circa 325€.

Vi ricordiamo che il design di questo nuovo device sarà caratterizzato dalla presenza di un display forato, mentre sul retro troveremo una zona rettangolare che ospiterà i sensori fotografici. Il pannello, nello specifico, sarà un IPS LCD e supporterà un refresh rate pari a ben 144Hz.