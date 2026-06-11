Marvel’s Blade non è stato cancellato: la rassicurazione di Arkane

Marvel’s Blade non è stato cancellato, almeno stando a quanto lascia intendere uno dei ragazzi di Arkane Studios, che ha provato a placare l’ondata di preoccupazione montata nelle ultime ore. Il gioco dedicato al cacciatore di vampiri più famoso della casa delle idee era finito al centro delle chiacchiere dopo essere sparito dai radar in un momento in cui tutti si aspettavano di vederlo. E quando un progetto del genere non compare dove dovrebbe, le voci iniziano a correre veloci.

Il silenzio che ha fatto scattare l’allarme

A far partire tutto è stata l’assenza di Marvel’s Blade dall’Xbox Games Showcase. Un appuntamento pesante, di quelli in cui i giochi più attesi si mostrano al pubblico, e proprio per questo la mancata comparsa del titolo ha lasciato spiazzati parecchi appassionati. Nel giro di poche ore sono spuntati i primi rumor, alimentati dal timore che il progetto potesse essere finito nel cassetto, magari prima ancora di arrivare davvero a mostrare qualcosa di concreto.

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Va detto che situazioni del genere capitano spesso nel mondo dei videogiochi. Un titolo che salta un evento importante non significa per forza che sia stato accantonato, ma tanto basta a far nascere chiacchiere e ipotesi. E quando di mezzo c’è uno studio prestigioso come Arkane, l’attenzione si moltiplica. Il pubblico che segue da vicino questi sviluppi tende a leggere nei dettagli, e un’assenza pesa più di mille parole.

La risposta che prova a riportare la calma

A spegnere almeno in parte le preoccupazioni ci ha pensato un membro di Arkane Studios, che ha lanciato un primo segnale rassicurante sul futuro del gioco. Non una smentita ufficiale e dettagliata, ma quanto basta per far capire che Marvel’s Blade non sarebbe affatto sparito dai piani dello studio. Un piccolo intervento, certo, però arrivato nel momento giusto per smorzare le voci più allarmanti.

Per chi aspetta di mettere le mani su questo progetto, è già qualcosa. La collaborazione tra Arkane e l’universo Marvel aveva fatto sognare parecchio fin dall’annuncio, e l’idea di vederla naufragare ancora prima di partire non andava giù a nessuno. La presa di posizione dello sviluppatore, per quanto contenuta, riporta un po’ di serenità in chi temeva il peggio.

Resta il fatto che, al momento, le informazioni concrete sul gioco scarseggiano. L’assenza dagli eventi ufficiali e la scarsità di materiale mostrato finora continuano a tenere alta l’attesa, ma anche un certo nervosismo tra i fan. Il cacciatore di vampiri targato Marvel resta uno di quei progetti su cui si è puntato tanto, e ogni minimo segnale viene analizzato con la lente d’ingrandimento.

Per ora, comunque, il messaggio che arriva dallo studio sembra abbastanza chiaro: niente cancellazione, almeno stando alle parole di chi ci lavora dentro. Una rassicurazione che, in attesa di novità più sostanziose, basta a tenere vivo l’interesse attorno a uno dei titoli più curiosi nati dall’incontro tra il mondo dei videogiochi e quello dei fumetti.