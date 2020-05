Sono migliaia gli utenti che, quotidianamente, contattano il proprio operatore telefonico per segnalare dei rallentamenti anomali nell’utilizzo di internet attraverso rete WiFi. Per definizione il segnale WiFi riesce a coprire una distanza teorica di 100 metri ma, scontrandosi con le mura e gli ostacoli di casa, molto spesso quest’ultimo viene bloccato e di conseguenza rallentato.

Come ben sappiamo esistono delle soluzioni a pagamento, come ad esempio dei range extender, che permettono di risolvere in pochi minuti questo problema. Fortunatamente, però, è possibile utilizzare dei trucchetti completamente gratuiti con i quali è possibile migliorare la propria linea. Scopriamo di seguito i dettagli.