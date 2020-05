Iliad: utenti entusiasti della nuova aggiunta all'interno delle promo

Come in pochi credevano, Iliad si è affermato come uno dei gestori principali nel panorama della telefonia mobile italiana. Gli altri gestori sono furiosi, visto che questa nuova realtà è riuscita in qualche modo a portare via loro tantissimi utenti.

La battaglia è dunque stata fomentata proprio dall’arrivo del nuovo gestore proveniente dalla Francia, il quale ora risiede tranquillo al quarto posto in graduatoria. Il merito è sicuramente di traguardi raggiunti, tra i quali figurano anche 5,6 milioni di utenti. Proprio durante questa settimana è arrivato l’annuncio di Iliad che ha riso noto di aver fatturato oltre 150 milioni di euro durante questi primi mesi del 2020. L’aumento in termini di utenti è stato considerevole: circa 500.000 nuove sottoscrizioni. Il tutto non può fare che da cornice ad un quadro realizzato con una strategia davvero perfetta e ad oggi invidiabile da tante altre realtà del settore.

Iliad, la promozione migliore è ancora disponibile e con una grande novità molto richiesta

Se stavate ancora cercando una delle migliori promozioni nel settore della telefonia mobile, potete tranquillamente riferirvi a Iliad. Il provider ha infatti a disposizione sul suo sito ufficiale la celebre Giga 50, offerta che costa pochissimo e che offre tantissimo. Al suo interno sono presenti minuti senza limiti per le telefonate verso tutti, SMS senza limiti e 50 giga di traffico dati per la navigazione web in 4G.

Il prezzo è sempre lo stesso: solo 7,99 € al mese per sempre. Nel frattempo tutti coloro che hanno una promozione con navigazione web appartenente a Hilliard, possono usufruire di 4 giga di traffico in roaming.