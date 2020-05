Il volantino Euronics cerca di avvicinarsi il più possibile alla fascia media della popolazione italiana, lanciando una campagna promozionale molto interessante, ma fruibile in esclusiva dai residenti nelle vicinanze di un negozio La Via Lattea.

Avete capito bene, la campagna promozionale corrente non risulta essere disponibile ovunque sul territorio nazionale, né comunque sul sito ufficiale; potranno approfittare dei prezzi inseriti, solo gli utenti che saranno in grado di recarsi personalmente nei punti vendita di proprietà del socio in questione, entro la data limite del 20 maggio 2020.

Volantino Euronics: le offerte non hanno pietà delle rivali

Il volantino Euronics punta alla “pancia” degli utenti, ovvero cerca di far levare sulla volontà di ottenere il massimo con il minimo sforzo. Ecco quindi arrivare una serie di prezzi bassi integralmente attivati su dispositivi molto richiesti, tutti proposti a cifre estremamente ridotte.

I migliori in promozione restano Huawei P30 Pro in vendita a 599 euro, passando per i più economici Huawei Nova 5T a 299 euro, ma anche P30 Lite a 219 euro o un Samsung Galaxy A71 a 429 euro. Chiaramente sono disponibili anche modelli decisamente più costosi e superiori sotto ogni punto di vista, come i Samsung Galaxy S20 (in tutte le salse) o gli ultimi Huawei P40 (senza i servizi Google).

I dettagli del volantino sono raccolti qui sotto, ricordatevi che parliamo di una campagna localizzata in determinate aree del territorio, ma comunque in grado di toccare tutte le principali categorie merceologiche.