Nuovo volantino Comet ricchissimo di occasioni da saper cogliere al volo, fino al 27 maggio, in concomitanza con la riapertura di tutti i punti vendita sul territorio nazionale, l’azienda ha deciso di proporre al pubblico italiano tante offerte da non perdere di vista per cercare di risparmiare il più possibile.

Consapevoli di attraversare un periodo dalle enormi difficoltà economiche per la maggior parte delle famiglie italiane, i ragazzi di Comet hanno pensato di integrare il cosiddetto finanziamento a Tasso Zero, ovvero l’occasione perfetta per completare il pagamento in comode rate fisse, senza interessi. Per ottenerlo sarà necessario superare un determinato livello minimo di spesa, nonché comunque garantire le garanzie necessarie.

Volantino Comet: le offerte fanno risparmiare gli utenti

Il volantino Comet fa davvero risparmiare gli utenti, a tutti gli effetti sono state integrate alcune piccole occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Il top di gamma da acquistare subito è sicuramente lo Huawei P30 Pro, un device da 599 euro, ancora in grado di dire la sua nel mercato della telefonia mobile, nonostante comunque sia in commercio da più di un anno (interessante è anche il Motorola Edge da 699 euro).

Le alternative più economiche sono rappresentate dall’ottimo Huawei Nova 5T disponibile all’acquisto a 299 euro, passando anche per l’accoppiata Huawei P40 Lite + Huawei Band 4 Pro alla cifra finale di 269 euro.

Non perdetevi tutte le offerte del volantino Comet, se incuriositi dalla campagna potete sfogliarle direttamente tra le pagine che sono state inserite poco sotto.