Unieuro rende davvero felici gli utenti in quanto in grado di presentare una campagna promozionale in linea con le aspettative dei consumatori, addirittura con prezzi decisamente inferiori rispetto ai listini a cui siamo solitamente abituati.

Il volantino Unieuro attivo fino al 17 maggio, risulta essere accessibile sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, ciò sta a significare che il consumatore potrà confermare l’acquisto anche stando comodamente seduto sul divano di casa propria. Scegliendo questa via, è importante ricordare che la spedizione potrebbe risultare non inclusa nella cifra mostrata a schermo, verrà aggiunta in conclusione dell’ordine (spesso però è gratuita).

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero incredibili

Il volantino Unieuro raccoglie al proprio interno alcune delle migliori offerte attualmente in circolazione, basti pensare ad esempio allo Huawei P30 Pro, un ex top di gamma, ma ancora sulla cresta dell’onda date le elevatissime prestazioni, nonché la presenza dei servizi Google al suo interno. La richiesta dell’azienda è pari a 599 euro, più che accettabile per un modello ancora quasi senza rivali.

Restando sempre entro la stessa campagna promozionale, l’utente potrà comunque avvicinarsi ad altri modelli altrettanto interessanti, spendendo nel contempo cifre inferiori ai 300 euro. Tra questi annoveriamo ad esempio Huawei P40 Lite, Oppo A9 2020, Galaxy A30S, LG K30S o Motorola E6 Plus.

Per conoscere nel dettaglio e da vicino il volantino Unieuro, potete trovare tutte le immagini direttamente inserite nel nostro articolo.