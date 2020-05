Torniamo ancora una volta, a proporvi quattro serie TV, tra quelle più seguite attualmente su Netflix. La grande piattaforma, in questo momento continua ad essere quella in maggiore crescita per numero di utenti e non a caso. La quantità e varietà di prodotti che è in grado di fornire, è in grado infatti, di accontentare un pubblico molto vasto e di soddisfare la ricerca di diversi generi. A questo proposito, oggi vorremmo parlare di quattro serie diverse tra loro, ciascuna proveniente da un differente paese. Si tratta di Suburra, Riverdale, Élite e Black Mirror.

Elite, Riverdale, Black Mirror e Suburra, ecco tutto quello che sappiamo sulle prossime stagioni

Cominciamo parlando di Black Mirror, che è una serie di produzione britannica, è di genere futuristico e fantascientifico. Ciascun episodio delle 5 stagioni, è auto-conclusivo. Inoltre, la serie vanta anche un episodio speciale di Natale e un film interattivo. Non è stata attualmente confermata nessuna sesta stagione, ma molti sono i rumors che sostengono che si farà.

Suburra invece, è una serie tutta italiana, ambientata all’interno della Grande Capitale. È una serie molto apprezzata non solo dal pubblico italiano, ma anche da quello straniero. In questo momento, i fan stanno aspettando con impazienza la terza stagione, le quali riprese erano fortunatamente terminate poco prima della quarantena. La data d’uscita non si conosce ancora a presto dovrebbe essere resa nota.

Riverdale è un teen drama di produzione americana. Delle sue quattro stagioni, l’ultima è stata pubblicata su Netflix lo scorso 9 ottobre. Non ci sono ancora certezze sulla quinta stagione, ma anche questa si suppone verrà fatta una volta superata l’emergenza Coronavirus.

Parlando infine di Élite, possiamo dirvi che, di questo team drama spagnolo ambientato in un liceo chiamato Las Encinas, le prime tre serie, già pubblicate, concludono il proprio arco narrativo. Tuttavia è stata già confermata la quarta stagione, la quale rimarrà ambientata nello stesso posto ma vedrà interagire nuovi personaggi.