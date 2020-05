Un bonus fino a cinquecento euro per agevolare l’acquisto di biciclette e monopattini elettrici. Se ne parla da qualche giorno e nelle scorse ore ne è stata annunciata l’ufficialità con il Decreto Rilancio. L’incentivo consiste in uno sconto del 60% sul prezzo finale mezzo acquistato, fino ad un massimo di cinquecento euro di rimborso. Un bonus applicabile non solo per l’acquisto di un mezzo per la mobilità sostenibile, ma anche per il pagamento di abbonamenti a servizi di sharing, fatta eccezione per il car sharing.

Bonus 500 euro per l’acquisto di un monopattino o una bicicletta elettrica, come funziona e chi può richiederlo?

Non tutti, però, possono accedere all’incentivo. Occorre, infatti, essere in possesso di alcuni requisiti. Anzitutto, il bonus potrà essere utilizzato solo ed esclusivamente dai cittadini che hanno raggiunto la maggiore età e che risiedono nei capoluoghi di Regione, nei capoluoghi di Provincia, nelle città Metropolitane e nei comuni con più di cinquantamila abitanti. Chi non ha ancora compiuto diciotto anni o risiede in una zona con una densità di popolazione inferiore ai cinquantamila abitanti, dunque, è escluso dall’incentivo.

In secondo luogo, il bonus si applica all’acquisto di una bicicletta classica, una bicicletta a pedalata assistita, segway, hoverboard, monopattini e monowheel elettrici che viene effettuato dal 4 maggio al 31 dicembre di quest’anno. Non possono ricevere il rimborso, dunque, coloro che hanno acquistato uno dei mezzi sopra citati prima del 4 maggio o che lo acquisteranno dopo il 31 dicembre.

Come già anticipato, l’incentivo consiste in uno sconto del 60% sul prezzo finale del mezzo, fino ad un massimo di 500 euro di rimborso. Esempio: se voglio acquistare un mezzo da 1.500 euro, il buono erogato sarà di 500 euro e la cifra a carico dell’acquirente sarà di 1.000 euro. Se acquistassi, per esempio, un monopattino elettrico da 300 euro il buono erogato sarà di 180 euro e la cifra a mio carico sarà di 120 euro.

