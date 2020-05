After Life, Peaky Blinders e Sex Education sono tre serie televisive britanniche che hanno riscosso un forte successo e sono disponibili con tutte le loro stagioni sulla piattaforma online più utilizzata da sempre, quella di Netflix. Numerosi utenti hanno un forte interesse a riguardo e non aspettano altro di scoprire delle nuove vicende, ma la situazione del Coronavirus ha rallentato di gran lunga le produzioni.

After Life, Sex Education e Peaky Blinders: il covid-19 blocca tutto, ecco gli aggiornamenti ad oggi

Peaky Blinders è una delle serie televisive più apprezzate proprio per la sua originalità. Ambientata in una cittadina della Gran Bretagna e dopo la seconda guerra mondiale racconta di una banda di ragazzi dal nome, appunto, Peaky Blinders. I fan aspettano la sesta stagione, ma secondo alcune voci da corridoio arriverà tra la fine del 2021 e l’inizio del 2022. Non ci sono, comunque, ancora fonti ufficiali per il momento.

La serie tv che racconta la vicende di un gruppo di adolescenti impegnati in consulenze sessuali è conosciuta come Sex Education. Tantissimi utenti hanno apprezzato i temi trattati e il modo in cui sono trattati, e proprio per questo motivo l’attesa della terza stagione è tanta. Anche in questo caso, purtroppo, a causa Coronavirus le riprese sono ferme momentaneamente.

Per After Life, invece, le notizie sono differenti. Fortunatamente i fan hanno avuto la possibilità di guardare la seconda stagione nelle scorse settimane, ma purtroppo non ci sono informazioni a riguardo sulla terza. La piattaforma di Netflix e lo sviluppatore della serie, Ricky Gervais, non si sono espressi in merito.