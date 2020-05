La presenza di Iliad rappresenta oramai una certezza nel mondo della telefonia italiana. In due anni, il provider francese è stato in grado di collezionare numeri da record. Grazie ad una strategia commerciale molto aggressiva, ad oggi il provider può contare su un bacino di clienti che ha superato abbondantemente la quota di cinque milioni.

Iliad, il gestore offre tre servizi a costo zero con le sue promozioni

Se il successo di Iliad è ancora così forte lo si deve principalmente a due promozioni molto popolari come Giga 50 e Giga 40. Le ricaricabili sono famose per i loro prezzi low cost, ma anche per tre servizi gratuiti.

In primo luogo, tutti gli utenti di Iliad hanno la possibilità di effettuare chiamate illimitati nei paesi esteri. Ogni cliente potrà quindi comunicare con conoscenti in giro per l’Europa, gli Stati Uniti o il Canada senza costi aggiuntivi rispetto alla ricaricabile di riferimento.

Nelle ricaricabili del gestore francese è inclusa anche la segreteria telefonica. Rispetto a TIM, Vodafone e WindTre, con Iliad l’ascolto dei messaggi registrati sulla propria segreteria non comporta dei prezzi aggiuntivi.

Tanti vantaggi ci sono anche se si analizza la differenza con gli altri operatori per quanto concerne i piani tariffari. Se le offerte di TIM, Vodafone e WindTre presuppongono l’attivazione di un piano tariffario di base spesso a pagamento, con Iliad non vi è questo problema. Alla scadenza dei Giga disponibili, con Giga 40 e la Giga 50 la connessione internet si blocca senza pagare costi extra relativi al traffico internet.