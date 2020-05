ADATA ha deciso di arricchire il proprio catalogo di memorie SSD aggiungendo un nuovo modello, nome in codice SU720, una memoria allo stato solido basata sulla tecnologia NAND 3D e dotata di cache intelligente SLC, è in grado di raggiungere una velocità in lettura e scrittura fino a 520/450 MB/s.

Ecco le speicfiche

La nuova tecnologia NAND 3D consente di raggiungere importanti livelli di capacità di storage, consentendo la produzione in tagli da 500Gb e 1Tb, il tutto accompagnato anche dalle più recenti tecnologie di protezione dei dati e correzione di errori, offrendo quindi prestazioni in termini di scrittura e lettura casuali sino a 50K/65K al secondo, offrendo una velocità fino a 2,5 volte superiore a quella dei dischi rigidi standard.

Il nuovo SSD integra un codice dedicato alla correzione degli errori LDPC (Low Density-Parity-Check), questo consente una grande e migliore gestione e protezione dei dati.

Come tutti gli SSD il nuovo ADATA SU720 non presenta al suo interno parti meccaniche, questo lo rende decisamente più resistente agli urti e alle temperature, unendo però silenziosità di esercizio ed efficienza energetica.

Con l’acquisto dell’SSD ADATA consente di scaricare anche alcuni tool proprietari come SSD Toolbox e Migration Utility, di cui il primo consente un monitoraggio costante e molto fine dello stato della memoria, mentre il secondo è utile per gli utenti che effettuano una migrazione da HDD a SSD, dal momento che consente di passare i dati in modo rapido, sicuro ed efficace, incluso il sistema operativo.

ADATA vende il prodotto con una garanzia di tre anni.