Il perfetto mix per provare ogni tipo di emozione in una giornata piatta è di certo la sequenza Stranger Things, You e Tredici. Partendo dalla prima, una serie tv adolescenziale ma adatta anche agli adulti per la presenza di mostri e trame intrecciate che appassionano persino i più grandi. Essa vede partecipi un gruppo di bambini che avranno a che fare con il Sottosopra, una realtà parallela inizialmente invisibile agli occhi dei protagonisti. Questi incontreranno inoltre una bimba speciale con dei poteri sovrannaturali e alla quale verrà accreditato il nome di Undici. Stranger Things è una trovata del 2016 che vede partecipare Steve Harrington (Joe Keery), Nancy Wheeler (Natalia Dyer) e Jonathan Byers (Charlie Heaton). Ma anche Karen Wheeler (Cara Buono), Billy Hargrove (Drace Montgomery) e il Dr. Martin Brenner (Matthew Modine). Purtroppo l’attesa del colosso si è prolungata a causa del Covid-19 ma abbiamo tutte le speranze utili per aspettare il suo ritorno.

You invece è una serie televisiva di tipo thriller psicologico tratta dall’omonimo romanzo nonché il suo seguito Hidden Bodies (entrambi scritti dall’autrice Caroline Kepnes). Essa ha iniziato la sua strada negli USA su Lifetime per la prima parte ed è stata poi aggiunta internazionalmente su Netflix dalla seconda stagione. Vede la partecipazione di attori come Penn Badgley, Ambyr Childers, Victoria Pedretti, Jenna Ortega, Zach Cherry e Shay Mitchell. Anche You non tornerà per il momento, sappiamo di certo però che giungerà entro la fine del 2021.

Per finire con Tredici, successione di episodi del genere teen drama. Questa serie è meno adatta ad un pubblico di adolescenti in tenera età, dato che la sua affronta tematiche forti come il suicidio dell’adolescente Hannah Baker. Per la nuova tenebrosa stagione invece i tempi di ritorno si fanno sempre più brevi. Tornerà entro l’estate o l’autunno del 2020.