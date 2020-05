Finalmente Facebook ha rilasciato ufficialmente in Italia la Dark Mode per la sua piattaforma social. Finiti i test la modalità scura e la nuova interfaccia per la versione desktop sono disponibili anche per tutti gli utenti del Bel Paese, così come ha sancito il comunicato stampa dell’azienda di Mark Zuckerberg.

La nuova versione desktop di Facebook fu preannunciata durante lo scorso F8 e tale verrà man mano resa disponibile a tutti gli utenti in ogni parte del globo. A livello estetico porta molte novità che facilitano molte operazioni, ma è il codice sorgente del software a essere stato rinnovato tanto da essere più veloce. Il concetto di Dark Mode è stato pensato per affaticare meno la vista, e per gli uomini di Menlo Park si tratta di una grande passo avanti dalla prima versione lanciata 16 anni fa dal fondatore Zuckerberg.

Facebook: ufficiale la Dark Mode in Italia, come attivarla

Nuove funzionalità per un social network ottimizzato in centinaia di lingue, con un occhio al miglioramento della desktop experience dopo anni di attenzioni alla versione per smartphone.

Come recita il comunicato:“abbiamo fatto qualche ricerca sul campo, parlando con gli utenti per comprendere come migliorare l’esperienza web, e oggi siamo felici di presentarvi il nuovo sito, un nuovo punto di partenza per i prossimi anni di Facebook.com“. Vediamo insieme le novità: