Unieuro è incantevole, poiché perfettamente in grado di coinvolgere gli utenti con una nuova lunga serie di prezzi bassi e di sconti incredibilmente vari, nonché fruibili direttamente nei punti vendita sparsi sul territorio italiano.

Nell’eventualità in cui comunque non vi fidiate, o non vogliate semplicemente recarvi in negozio, sappiate che potrete completare gli stessi acquisti anche online sul sito ufficiale. I prezzi fruibili sono esattamente gli stessi, le spedizioni sono gratis per ogni ordine superiore ai 49 euro.

Unieuro: il volantino fa paura per i grandi sconti

Unieuro fa paura alle concorrenti del mercato, proprio perché in grado di lanciare ottime campagne promozionali con il minimo sforzo. All’interno del volantino attuale, ad esempio, troviamo lo Huawei P30 Pro, uno dei migliori smartphone del 2019, in vendita a soli 599 euro.

Naturalmente le promozioni non si limitano al suddetto modello, scorrendo le pagine si possono scovare anche tante altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come ad esempio Motorola E6 Plus, Asus ZenFone Max Pro, Galaxy A30s, Huawei P40 Lite, LG K50s o Wiko Y60, tutti comunque acquistabili con un esborso finale in grado di non superare i 300 euro.

I prodotti elencati sono commercializzati in versione no brand con garanzia di 24 mesi, come specificato in precedenza, gli acquisti potranno essere completati sia online che nei punti vendita sparsi per il territorio italiano. Da segnalare, se interessati, le ottime offerte applicate anche sui prodotti Apple, come iPhone SE, iPhone Xs max, Apple Watch, Apple iMac, MacBook e similari.