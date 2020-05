MediaWorld è insuperabile, nell’esatto periodo in cui la comunità necessità di una forte riduzione dei prezzi, nell’idea comunque di dover raggiungere determinati acquisti, l’azienda sforna una campagna promozionale sicuramente degna di nota e di interesse generale.

In occasione della Festa della Mamma di domani, 10 maggio 2020, è stato lanciato un volantino MediaWorld interamente dedicato. Al suo interno sono facilmente fruibili tanti sconti, sia nei negozi che sul sito ufficiale, con consegna gratuita presso il domicilio dell’utente che deciderà di approfittarne senza muoversi da casa.

Volantino MediaWorld: risparmiare non è mai stato così facile

Risparmiare non è mai stato così facile come da MediaWorld, gli utenti possono raggiungere prodotti delle più svariate categorie merceologiche, senza spende cifre folli. Decidendo tuttavia di avvicinarsi agli smartphone, notiamo una certa tendenza nel voler puntare verso le fasce medio-basse del settore, per questo motivo sarà possibile acquistare al massimo dispositivi del calibro di Galaxy A71 o Galaxy A51, entrambi in vendita a prezzi che non superano i 376 euro o i 329 euro.

Le occasioni migliori però arrivano nel momento in cui decidiamo di avvicinarci all’Oppo Reno 2Z, un must have se acquistato, come è possibile oggi, a soli 279 euro. L’alternativa finale è rappresentata dallo Huawei P30 Lite, ottimo dispositivo attualmente proposto a meno di 230 euro, anche se va ricordato essere già presenti sul mercato i nuovi Huawei P40.

Per ogni altra informazione in merito al volantino MediaWorld, correte ad aprire le pagine inserite a questo link.