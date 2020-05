Il mese scorso, OnePlus ha annunciato i suoi nuovi smartphone OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro. Il modello Pro è arrivato con alcuni importanti miglioramenti come il display a 120Hz, chassis certificato IP68 e supporto per la ricarica wireless. A giudicare dai precedenti modelli di rilascio, la società cinese dovrebbe annunciare la serie OnePlus 8T nella seconda metà dell’anno con funzionalità più avanzate.

Al momento, OnePlus 8T è solo un nome provvisorio per il prossimo telefono di punta dell’azienda. Nuove informazioni suggeriscono che i telefoni OnePlus 8T potrebbero arrivare con il supporto per una ricarica rapida da 65 W.

OnePlus 8T potrebbe portare con sè un nuovo caricatore da 65W

OnePlus appartiene alla società cinese BBK Electronics che comprende anche altri marchi di smartphone come OPPO e Realme. Gli ultimi due stanno già vendendo telefoni di punta con supporto per la ricarica da 65 W in diversi mercati. Anche OnePlus potrebbe unirsi alla lista poiché il suo caricabatterie rapido da 65 W ha ricevuto l’approvazione dalla piattaforma di certificazione TUV Rheinland.

Il caricabatterie ha numeri di modello come VCA7JAH, WC10007A1JH e S065AG. Supporta una carica massima di 10 V CC e 6,5 A. I telefoni Realme e OPPO con supporto per la ricarica rapida da 65 W hanno batterie in due parti. Quindi, è probabile che il prossimo smartphone OnePlus con ricarica rapida da 65 W possa includere un’architettura simile.

Gli smartphone OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro sono dotati di supporto per la ricarica cablata da 30 W. La loro velocità è relativamente più lenta del caricabatterie da 50 W fornito con Xiaomi Mi 10 Pro e caricabatterie da 40 W disponibile con la serie Huawei P40 e Honor 30. Nel tentativo di offrire un’esperienza di ricarica migliore rispetto ai marchi della concorrenza, OnePlus potrebbe offrire una ricarica rapida da 65 W sui suoi prossimi telefoni di punta in arrivo entro la fine dell’anno.