XMG, nota azienda tedesca di stampo gaming, ha ufficialmente presentato il suo nuovo laptop da gioco, nome in codice XMG Ultra 17, che si candida di diritto come laptop da gioco attualmente più potente del 2020.

Il PC ha delle dimensioni 399mm x 319mm x 43,5 mm che racchiudono un peso sostenuto di ben 3,8kg, giustificato però dalla dotazione hardware di eccellenza, vediamola insieme.

Specifiche senza compromessi

Il laptop in questione è disponibile in varie versioni articolabili, infatti si potrà scegliere partendo dal display, che sarà sempre di 17,3 pollici LCD IPS ma disponibile in due diverse risoluzioni, una FullHD a 240Hz e una in 4K UltraHD in grado di coprire al 100% lo spazio colore sRGB.

Arriviamo ora ai dettagli succulenti, infatti per quanto riguarda la dotazione grafica, si potrà scegliere tra 3 GPU ad altissime prestazioni, ovvero una tra le GeForce RTX 2080 Super, la GeForce RTX 2070 Super o la GeForce RTX 2070 basic.

Per quanto riguarda il processore invece, la scelta oscillerà tra tre processori Intel di decima generazione, ovvero:il Core i9-10900K, il Core i7-10700K o il Core i5-10600K, caratterizzati da prestazioni di altissimo livello.

Per quanto riguarda le memorie invece, il PC in questione supporterà fino a 128GB di RAM SO-DIMM DDR4 da 2933MHz e fino a un massimo di 4 SSD PCIe M.2 per lo storage.

Dal punto di vista connettività il laptop è davvero completissimo, infatti presenta:

3x USB-A 3.2 Gen2

1x Thunderbolt 3 integrata in USB-C 3.2 Gen2

2x USB-C 3.2 Gen2

1x HDMI 2.0

2x Mini DisplayPort 1.4 (compatibile Nvidia G-SYNC)

1x jack audio da 3,5mm

1x lettore di schede UHS-III (SD / SDHC / SDXC)

1x porta LAN

1x audio 2 in 1 (ingresso microfono + ottica S / PDIF)

Per quanto riguarda il comparto audio, abbiamo due altoparlanti 2.1 supportati dai chip Creative Super X-Fi Chip UltraDSP e Creative Sound Blaster Atlas, implementati appositamente per fornire un audio eccezionale.

Il prezzo di questo laptop oscillerà in base alla configurazione, però per la vendita dovremo aspettare il 20 Maggio.