Esselunga riesce ad avere la meglio su Unieuro lanciando offerte che potremmo quasi definire sorprendenti, proprio per la capacità dell’azienda di proporre al pubblico la possibilità di accedere a grandi prodotti al giusto prezzo finale di vendita.

I singoli sconti raccontati nell’articolo, a differenza delle normali promozioni dei rivenditori di elettronica, sono da considerarsi attivi esclusivamente presso i negozi sparsi per il territorio. E’ bene ricordare, infatti, che gli utenti non potranno acquistare la tecnologia direttamente sul sito ufficiale aziendale, né richiedere la consegna a domicilio dal punto vendita più vicino alla residenza.

Volantino Esselunga: le offerte sono il must-have del momento

La promozione che non dovreste assolutamente evitare è sicuramente rappresentata dallo sconto applicato sul Samsung Galaxy S10, il top di gamma assoluto dell’azienda sudcoreana del 2019, può ancora essere acquistato a 599 euro, sempre nella versione no brand. Consapevoli di trattare un modello leggermente datato, non possiamo che essere comunque favorevoli all’acquisto, data la bontà delle prestazioni del modello in questione.

Puntando invece su un televisore, l’alternativa più rappresentativa è sicuramente il TV Led United da 24 pollici, compatibile con il nuovo standard DVB T2, è acquistabile dall’utente finale con un semplice esborso di soli 89 euro. Anche in questo caso è garantita la garanzia legale della durata complessiva di 24 mesi, da esercitare sempre nel punto vendita in cui avete completato l’acquisto.

Entrambe le promozioni sono da considerarsi attive esclusivamente nei punti vendita fino a rispettivamente l’11 ed il 13 maggio 2020.