Netflix ha rilasciato nelle ultime ore il teaser ufficiale della nuova serie TV Space Force, che sbarcherà ufficialmente sulla piattaforma il prossimo 29 maggio 2020.

La nuova serie originale è stata creata da Steve Carell e Greg Daniels e sarà disponibile in tutti i paesi in cui il servizio è attivo. Scopriamo insieme la trama e gli attori presenti.

Space Force appartiene al filone workplace comedy, ovvero una commedia ambientata sul posto di lavoro, dove la posta in gioco è molto alta e le ambizioni lo sono ancora di più. Nel cast troviamo John Malkovich, Diana Silvers, Tawny Newsome, Ben Schwartz, oltre a Lisa Kudrow, Jimmy O. Yang, Noah Emmerich, Alex Sparrow e Don Lake.

Ecco il commento di Steve Carell sulla serie: “L’idea di Space Force è arrivata in maniera piuttosto insolita. Netflix voleva produrre uno show divertente e l’idea di un prodotto dedicato alle origini di una Forza Armata Spaziale fittizia (Space Force) fece ridere tutti durante una riunione. Non esisteva nessuno show, non c’erano idee se non quella legata al titolo. Così ho chiamato Greg e gli ho detto: “Ti andrebbe di creare uno show intitolato Space Force?” E lui ha risposto: “Sì, suona bene. Facciamolo.” Non c’era davvero alcuna base, se non quel nome che fece ridere tutti. Così, ci siamo dati da fare”.

Greg Daniels ha successivamente aggiunto: “Dopo quella telefonata, abbiamo organizzato un sacco di sessioni creative in cui facevamo brainstorming a casa di Steve, delineando chi sarebbe stato il suo personaggio, quali pressioni avrebbe dovuto affrontare e cosa volevamo comunicare riguardo all’idea di rendere lo spazio più militare. Ci siamo resi conto che la storia aveva una grafica meravigliosa, una qualità mitica e che faceva eco ad alcuni dei migliori momenti dell’America“. Non ci resta che attendere il prossimo 29 maggio 2020 per iniziare a vedere una prima puntata, nel frattempo vi ricordo che la piattaforma ha inserito tantissimi nuovi titoli.