La NASA e Tom Cruise hanno in mente un progetto particolare, un film girato nello spazio. Apparentemente l’attore sarà ospitato nella Stazione Spaziale Internazionale proprio per girare qualche spezzone di una nuova pellicola. Considerando che normalmente un film ambientato nello spazio è 99% CGI, sarà interessante vedere cosa verrà fuori.

È solo un rumor? No, sembra essere tutto vero e lo si evince da un semplice tweet scritto non da uno qualunque da casa sua. Si tratta di Jim Bridenstine, uno degli amministratori dell’agenzia spaziale statunitense. Nel tweet di parla sia dell’attore, sia di voler creare un qualcosa che potrà essere d‘ispirazione per i futuri ingegneri e scienziati, quindi può essere che non si tratterà di un banale film d’azione.

Tom Cruise sulla Stazione Spaziale Internazionale: un film girato nello spazio

Oltre a questo tweet non si conosce niente su questa produzione, ne nome, ne trama, ne altri attori o possibili date di uscita, ma se un’amministratore della NASA si è esposto in questo modo allora vuol dire che qualcosa si è già mosso.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv — Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020

Effettivamente fa strano sapere che Tom Cruise andrà a bordo della stazione in orbita sulle nostre teste, ma c’è da dire che non è il primo civile che ci metterà piede. In passato l’ISS ha ospitato più volte non astronauti, un esperimento che però non è stato portato avanti negli ultimi anni. Il futuro invece, in merito al turismo spaziale, sembra essere molto roseo, e sicuramente molto costoso. Detto questo, in molti vorranno sapere al più presto altre informazioni in merito a questo possibile film.