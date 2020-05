Unieuro fa sognare gli utenti con un nuovo volantino, attivo fino al 17 maggio, in grado di promettere una lunghissima schiera di sconti e di prezzi bassi, a disposizione effettiva di ognuno di noi, data la validità sul sito ufficiale dell’azienda stessa. Per favorire gli acquisti, Unieuro ha inoltre pensato di attivare la spedizione gratuita presso il domicilio, in questo modo il cliente che spenderà più di 49 euro non dovrà aggiungere alcun’altra cifra per richiedere il prodotto desiderato.

Gli interessati, inoltre, devono sapere che esiste la possibilità di optare per il cosiddetto finanziamento a Tasso Zero; al superamento di una determinata soglia minima sarà possibile richiedere il pagamento rateizzato direttamente dal conto corrente bancario, con versamento della prima rata a partire dalla fine dell’estate 2020.

Volantino Unieuro: le offerte sono davvero impressionanti

Il volantino Unieuro raccoglie al proprio interno tutto il meglio del periodo, osservando da vicino il mondo degli smartphone non possiamo che annoverare Samsung Galaxy A30 a 199 euro (con Google Nest Mini gratis), Asus ZenFone Max Pro M1 a 149 euro, Huawei P40 Lite a 269 euro, Oppo A9 2020 a 189 euro, Huawei P30 Pro a 599 euro, Wiko Y80 a 89 euro, Motorola Moto e6 Plus a 129 euro, LG K50 a 159 euro, Samsung Galaxy S20 a 829 euro, Motorola One Zoom a 299 euro e tanti altri ancora.

Tutti gli acquisti possono essere completati direttamente sul sito ufficiale del rivenditore stesso. Maggiori informazioni sono disponibili direttamente al seguente link, ricordando le limitazioni indicate in precedenza.