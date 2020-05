Trony punta tutto sul raddoppio dello sconto IVA, gli utenti si ritrovano a poter godere di una doppia riduzione del listino originario su tutti gli acquisti completati direttamente nei punti vendita, entro e non oltre il 27 maggio, indipendentemente dalla categoria di appartenenza del dispositivo scelto.

Esattamente come accaduto tempo fa, anche in questo caso la campagna promozionale si focalizza su un meccanismo molto amato dalla popolazione italiana. A differenza dei soliti volantini nei quali l’utente deve necessariamente adeguarsi alle offerte portate avanti e proposte dall’azienda di riferimento, in questo caso sarà possibile scegliere ciò che più si desidera acquistare, senza limitazioni di alcun tipo.

Coloro che supereranno una determinata soglia minima di spesa, inoltre, potranno anche approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero della solita rateizzazione con pagamento scaglionato in mensilità addebitate sul conto corrente bancario.

Volantino Trony: le offerte sono tra le migliori del periodo

L’idea del volantino Trony è quindi quella di raddoppiare il più classico Sconto IVA, l’utente potrà quindi scegliere un qualsiasi prodotto in negozio e godere di uno sconto effettivo del 32,82% dal prezzo di listino (ovviamente sono state annullate riduzioni precedenti).

E’ bene sottolineare e ricordare che lo sconto IVA non corrisponde mai al 22% (o nel nostro caso il 44%) del valore originario, in quanto l’IVA viene aggiunta di base ad un listino inferiore di quanto vediamo oggi sul cartellino. Attuando di conseguenza lo scorporo dell’IVA si raggiungerà uno sconto del 18% circa sul singolo, mentre del 32,82% per quanto riguarda il raddoppio.

Tutti i dettagli sono disponibili in negozio.