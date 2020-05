L’abbondante presenza di contenuti in catalogo è una caratteristica propria di Netflix; il servizio streaming noto in tutto il mondo, infatti, non lascia mai i suoi clienti senza delle novità mensili e soprattutto senza nuove serie tv da potersi gustare comodamente da casa. Nonostante il lavoro condotto dallo stesso sia ingente, c’è da dire che non tutte le produzioni originali riescono ad essere accolte positivamente dal pubblico ed è per questo che alcuni show sono più popolari di altri. Tra gli attuali must watch in catalogo, ad esempio, non possono non essere citati tre show completamente diversi tra di loro: Vis a Vis, Lucifer e The Witcher.

Le domande che gli spettatori pongono riguardo di queste tre serie tv sono poi innumerevoli, ma tra le tante ne spiccano due: “Ci saranno nuovi episodi? E nel caso quando?”.

Netflix si prepara ad accogliere delle nuove stagioni: facciamo il punto su The Witcher, Lucifer e Vis a Vis

Come ogni anno delle nuove stagioni vengono e delle altre vanno via: purtroppo non per tutte le serie tv questa è prassi. Un esempio d’eccellenza può essere fornito da The Witcher: la serie evento che ha conquistato anche i non amanti del fantasy; già al tempo della sua uscita in dicembre 2019 un fattore era risultato chiaro: la produzione di nuovi episodi non si sarebbe potuta limitare ad un anno solare, ma bensì avrebbe richiesto più tempo. Proprio per questo motivo oggi è possibile dire che sì, la serie tv avrà un’altra stagione ma sarà possibile vederla solo nel 2021.

Caso totalmente diverso, invece, riguarda Lucifer. Già in produzione con una sesta stagione, la serie tv è sprovvista solo di una data ufficiale: la quinta stagione, infatti, è già pronta ed aspetta solo un’annuncio ufficiale per poter apparire sul catalogo di Netflx.

Caso ulteriormente diverso è quello riguardante Vis a Vis: la produzione spagnola è riuscita a far breccia nel cuore di molti spettatori, ma ALT: non avrà delle nuove stagioni, gli showrunner si sono rivelati irremovibili al riguardo. In ogni caso, gli amanti della serie tv potranno divertirsi con la serie spin off intitolata “Vis a Vis: el oasis“.