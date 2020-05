Euronics incanta con il lancio di una campagna promozionale quasi perfetta, condita con tantissimi sconti e prezzi bassi, perfettamente in linea con quelle che sono le aspettative della maggior parte di noi, o meglio degli utenti che sperano di spendere il meno possibile sui nuovi prodotti di tecnologia generale.

Con il volantino Euronics attualmente attivo solo ed esclusivamente presso i negozi del socio Euronics Bruno, gli utenti si trovano tra le mani un potpourri di offerte tra cui scegliere. La via più breve per completare l’acquisto, è bene ricordarlo, consiste nel contatto telefonico/web diretto con il negozio più vicino alla propria residenza, per richiedere la consegna presso il domicilio. Ricordiamo ad ogni modo che il suddetto è aperto al pubblico con orario ridotto e solo per le emergenze.

Chi sceglierà di acquistare, inoltre, potrà anche approfittare del Tasso Zero con pagamento rateizzato senza interessi, direttamente tramite conto corrente bancario, al superamento di una determinata soglia minima di spesa, e versamento della prima rata a partire dalla mensilità di Agosto 2020.

Per le offerte più spettacolari disponibili su Amazon, e per scoprire tutti i codici sconto gratis, ISCRIVETEVI al canale Telegram ufficiale di TecnoAndroid.

Volantino Euronics: questi sono i prezzi da cogliere al volo

Le offerte migliori disponibili fino al 6 maggio 2020 presso i suddetti negozi sono davvero molto interessanti. La migliore è stata applicata sul buon vecchio Huawei P30 Pro, un dispositivo che racchiude al proprio interno prestazioni da top di gamma, e sopratutto gli amatissimi servizi Google, sebbene comunque sia in commercio da più di un anno; la richiesta per la versione no brand è di 599 euro.

Scendendo nel prezzo finale si incrociano tante altre occasioni da non lasciarsi sfuggire, come Huawei P30 Lite, P30, Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Oppo Reno 2Z, LG K20, Oppo A5 2020 e similari. Per maggiori informazioni aprite le pagine sottostanti.