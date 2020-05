Dopo il clamoroso ban inflitto dal governo statunitense anche Google aveva mostrato una certa rigidità nei confronti del produttore cinese, al punto che Huawei decise in maniera del tutto prevedibile di rinunciare al supporto di app e servizi di Big G sui suoi dispositivi del futuro. Ma questa è una storia che conosciamo bene, e gli smartphone Huawei Mate 30 e i nuovi top di gamma P40 ne sono testimonianza.

Tuttavia all’orizzonte si sta profilando un altro ribaltone dell’azienda cinese, poiché la divisione tedesca del produttore di smartphone, ha in qualche modo lasciato trapelare che un nuovo Huawei P30 Pro New Edition andrà presto in promozione tramite Vodafone.

Huawei P30 Pro New Edition: un nuovo device con app e servizi Google

Secondo le informazioni la campagna promozionale dovrebbe durare dal prossimo 15 maggio fino al 4 giugno, e alcuni esperti di settore che hanno scandagliato i siti tedeschi hanno confermato che si tratta di un device con i Google Mobile Services a bordo.

Ovviamente stiamo parlando di rumor tutti da confermare, ma sicuramente c’è un indizio che ci fa ben sperare. Infatti, i più attenti alle mosse del colosso cinese ricorderanno che la serie P30 è stata l’ultima a essere commercializzata con a bordo i servizi Google. Quindi è lecito pensare che sarà questo smartphone ad averne di nuovi nel 2020, ma al momento non sono noti dettagli su prezzi né sulle probabili caratteristiche tecniche della nuova edizione del P30 Pro New Edition.

Sicuramente all’avvicinarsi del periodo promozionale in Germania ne sapremo sicuramente di più, visto anche il coinvolgimento di Vodafone come brand partner. Abbiamo già visto con P30 Lite New Edition un’operazione di restyling con servizi Google a basso costo per l’azienda cinese, quindi è probabile che il produttore voglia offrire ai consumatori anche un P30 Pro rinnovato.

Che sia sancita la pace tra Google e Huawei?