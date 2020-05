Esselunga è spaventosa, solamente in questi giorni di inizio Maggio nasconde all’interno di molteplici volantini alcune delle migliori offerte attualmente in circolazione, offrendo la possibilità ad ogni consumatore di raggiungerle senza minimamente muoversi di casa.

In scadenza rispettivamente l’11 ed il 13 maggio, le due proposte commerciali sono attive solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici sul territorio, è bene ricordare infatti che gli acquisti non risultano essere possibili sul sito ufficiale (è possibile fare solamente la spesa con beni di prima necessità). Tutti i prodotti, ad ogni modo, sono commercializzati con garanzia legale della durata di 24 mesi, nonché ovviamente in versione completamente sbrandizzata.

Scoprite i codici sconto Amazon e le ultime offerte direttamente sul nostro canale Telegram ufficiale.

Volantino Esselunga: le offerte migliori del mese

L’offerta più interessante della campagna promozionale attiva fino all’11 Maggio riguarda sicuramente il buon vecchio Samsung Galaxy S10, al giorno d’oggi può essere considerato ancora di alta qualità, sebbene sul mercato siano già presenti i nuovi modelli, dato il prezzo finale di vendita corrispondente a 599 euro.

L’altra promozione da non lasciarsi assolutamente sfuggire riguarda un televisore, un modello sicuramente low cost e non di un brand di alta qualità (United), ma che sorprende per i soli 89 euro necessari per acquistare la versione da 24 pollici perfettamente compatibile con il nuovo standard di trasmissione DVB T2 (le dimensioni corrispondono a 55,6 x 37,3 x 15,7 centimetri).

Come specificato in precedenza, queste sono le offerte principali del volantino Esselunga, entrambe possono essere colte al volo solo nei negozi, di conseguenza controllate gli orari di apertura del punto vendita più vicino alla vostra residenza per completare gli acquisti.