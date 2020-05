Esselunga rinnova le proprie offerte proponendo un’accoppiata di soluzioni destinate a lasciare un segno indelebile nel cuore dei consumatori sempre pronti a risparmiare il più possibile con i propri acquisti. Il volantino, attivo solamente nei punti vendita in Italia, ha validità variabile fino all’11/13 maggio.

Come sempre accade quando parliamo di Esselunga, è bene ricordare che chi vorrà avvicinarsi all’acquisto di un nuovo dispositivo elettronico tra quelli indicati nell’articolo, sarà costretto a recarsi personalmente in negozio per ultimare l’acquisto (al giorno d’oggi non risulta in nessun modo possibile ottenere lo stesso risultato sul sito ufficiale).

Volantino Esselunga: splendide offerte a disposizione di tutti

Risparmiare è facile con Esselunga, a partire dagli utenti che vogliono avvicinarsi al mondo degli smartphone, in particolar modo al Samsung Galaxy S10. Consapevoli comunque di trattare un modello leggermente datato, data la commercializzazione nella primavera 2019, il terminale resta ancora pieno di personalità e di potenza, l’acquisto ora richiede il versamento di un contributo di 599 euro (la versione è la no brand, ovviamente con garanzia di 24 mesi).

In parallelo, chi sta cercando un televisore a bassissimo costo potrà affidarsi al 24 pollici LED prodotto da United, un modello ovviamente super low cost acquistabile a 69 euro e pienamente compatibile con il nuovo standard di trasmissione DVB T2. Le dimensioni, se interessati, sono di 55,6 x 37,3 x 15,7 centimetri, stand incluso.

Tutti gli acquisti potranno essere completati solo ed esclusivamente nei punti vendita fisici.