TIM ha garantito a tutto il suo pubblico numerose iniziative di solidarietà digitale durante queste settimane, scandite dall’emergenza Coronavirus. L’obiettivo del gestore nazionale era ed è quello di offrire sostegno a tutti gli italiani che, a causa anche delle norme di distanziamento sociale, hanno modificato il loro stile di vita.

TIM e la Fibra Ottica potenziata in molti piccoli Comuni

Ovviamente, TIM ha garantito ampio sostegno a tutti i suoi utenti di telefonia mobile. Ancora oggi, dopo settimane, attraverso il portale TIMparty è possibile accedere alla promozione con Giga illimitati per la navigazione internet. Utilizzando questa promozione, gli utenti potranno mettere in pausa le classiche soglie di consumi per la connessione.

Non c’è solo la telefonia mobile nei radar di TIM. L’operatore, infatti, ha previsto dei vantaggi anche per tutti quegli abbonati con un piano di telefonia fissa. In questa circostanza, la scelta di TIM è stata strategica: lavorare nei piccoli Comuni d’Italia dove le velocità di navigazione internet ancora non sono elevante. Proprio in molti dei piccoli Comuni della nostra nazione, il gestore ha aumentato la velocità delle reti Fibra Ottica da 100 Mbps a 200 Mbps.

Per i clienti, avere a disposizione una Fibra Ottica potenziata significa avere maggiori servizi. Dato che anche nelle prossime settimane continueranno ad essere all’ordine del giorno le attività di smart working o anche quelle di didattica online, con una migliore connessione si potranno ottemperare al meglio gli impegni della quotidianità.

Nonostante la fase 1 dell’emergenza sembra avviarsi verso la conclusione, TIM continuerà ad offrire soluzioni ad hoc per il suo pubblico durante la prossima fase 2.