Euronics continua a sorprendere con varietà di offerte, ma sopratutto perché in grado di offrire la possibilità al consumatore finale di raggiungere l’acquisto di grandi prodotti al giusto prezzo di vendita. La campagna promozionale Smart Days risulta essere oggi attiva fino al 3 maggio, solo ed esclusivamente nei punti vendita di proprietà del socio Nova.

Onde evitare assembramenti nei negozi fisici, gli utenti devono necessariamente adeguarsi alle nuove normative per cercare ugualmente di completare gli acquisti. Gli interessati, infatti, potranno contattare telefonicamente il negozio o acquistare online, in entrambi i casi con consegna gratuita a domicilio; in caso contrario, potranno comunque prenotare il prodotto sul sito del socio e poi ritirarlo fisicamente (sempre e soltanto presso Euronics Nova).

Volantino Euronics: tante offerte per tutti gli utenti

Gli smartphone in promozione sono davvero tantissimi, i più interessanti passano per Samsung Galaxy A40 a 179 euro, Honor 10 Lite a 159 euro, Huawei p40 a 799 euro, P40 Pro a 1049 euro, P 40 Lite a 299 euro, Honor 7S a 89 euro, Honor 20 Lite a 179 euro, Galaxy S10e a 449 euro, Galaxy Note 10 a 779 euro, Galaxy S10 Lite a 599 euro, Galaxy A10 a 129 euro, Galaxy A30s a 199 euro o Galaxy A40 a 179 euro.

Non mancano comunque anche alcune piccole chicche in casa Oppo, non dimentichiamo infatti i vari Oppo RX 17 Pro a 279 euro, RX 17 Neo a 179 euro, passando anche per Oppo A9 2020 a 199 euro o Oppo A5 2020 a 159 euro.

Il volantino Euronics discusso nel nostro articolo può essere visionato nel dettaglio qui sotto.