WhatsApp in questo momento detiene fondamentale importanza per gli utenti che la utilizzano in quanto principale applicazione di messaggistica istantanea. Il periodo che stiamo vivendo non è certamente dei migliori, e tutti non vedono l’ora che passi rapidamente. Proprio per questo WhatsApp risulta un vero e proprio passatempo utile a diminuire anche le distanze tra le persone.

Queste, non potendo vedersi, hanno come opportunità quella di utilizzare un’applicazione in grado di offrire funzioni di primo livello. Ci sono infatti chiamate e videochiamate che riescono dunque rendere il tutto meno duro. Il periodo di crisi però non sembrerebbe aver intenerito i truffatori, i quali continuano a diffondere inganni all’interno della chat. Molte sono state le segnalazioni proprio nelle ultime ore di persone che si sono viste estorcere soldi con un modo davvero incredibile. WhatsApp sta attuando le sue migliori misure per provare a debellare il fenomeno, ma in questo momento è meglio restare in guardia.

WhatsApp, la nuova truffa dell’immagine del profilo colpisce ancora una volta

Molte persone riferiscono di aver subito una truffa mediante WhatsApp in questi giorni. Il tutto starebbe andando avanti grazie ad alcuni truffatori che ruberebbero l’immagine del profilo delle persone di nascosto. In seguito vanno a creare dei profili fake che hanno l’utilità di contattare, in un modo ancora ignoto, le persone della rubrica dell’utente derubato.

Fingendo di essere la persona nella foto profilo impostata sull’account falso, questi richiederebbero all’amico della vittima una ricarica Postepay. Proprio in questo modo dunque tante persone hanno letteralmente regalato ai truffatori i propri soldi. State attenti e non fidatevi assolutamente di situazioni del genere.