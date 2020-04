Su WhatsApp sono attivi oltre due miliardi di profili. La maggior parte degli account sulla piattaforma di messaggistica utilizza una foto riconoscitiva. In pieno stile da social, come su Instagram o su Facebook, le persone tendono ad utilizzare un’immagine di copertina.

WhatsApp, per gli utenti ci sono due rischi particolari per la foto profilo

Purtroppo, l’utilizzo della foto profilo non è esente da rischi. Spesso e volentieri, la sicurezza su WhatsApp è stata legata esclusivamente alle conversazioni. Tuttavia, bisogna tenere alta l’allerta anche per la foto profilo. E’ stato provato sulla pelle di più persone come una cattiva attenzione circa l’immagine possa essere più dannosa di un file infetto come virus o malware.

I problemi di WhatsApp per l’immagine di copertina sono almeno due. La questione principale è quella degli account fasulli. Utilizzando foto provenienti da altri account, i malintenzionati della rete tendono a creare dei profili che non corrispondo alla realtà. Legata a questa problematica ve n’è poi una diretta, quella del furto d’identità.

Ovviamente le norme di WhatsApp, in questo senso, non aiutano. Ancora oggi, sulla piattaforma di messaggistica istantanea è prevista la modalità fullscreen per la visualizzazione delle immagini. Di pari passo, ad ognuno è consentito effettuare degli screenshot riservati delle stesse immagini.

Una fortuna però c’è. WhatsApp consente ora ad ogni utente di difendere il proprio account, cambiando le norme per la visione della foto profilo. E’ possibile infatti impostare la visione della foto ai soli contatti della rubrica. Per farlo è necessario andare nel menù Impostazioni, poi alla sezione Account ed infine su Privacy.