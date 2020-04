Google Meet: il servizio di videoconferenza subirà un grande cambiamento

Google Meet: le videoconferenze saranno gratuite, ma con un limite successivamente

Potrai anche avviare e partecipare alle riunioni direttamente da Google Calendar e utilizzare didascalie in tempo reale. Le riunioni gratuite per l’account saranno limitate a 60 minuti per sessione, ma Google non applicherà tale regola fino a dopo il 30 settembre, dandoti tutto il tempo necessario per le conferenze di lavoro da casa. Il gigante della tecnologia afferma che espanderà gradualmente la disponibilità di Meet, quindi potresti non essere in grado di usarlo contemporaneamente a tutti gli altri. È sufficiente registrarsi per gli aggiornamenti in questa pagina.