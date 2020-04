Solamente qualche giorno dopo la presentazione del nuovo MI 10 Lite Zoom Edition, il colosso cinese Xiaomi ha deciso di parlare di altri prodotti. Proprio qualche ora fa ha infatti presentato un paio di nuove cuffie wireless.

Stiamo parlando delle Xiaomi Line Free Bluetooth Headphones e dell’auricolare Xiaomi Mi Bluetooth Headset Youth Edition. Uno di questi due dispositivi ha un prezzo di 7 euro. Scopriamo le caratteristiche.

Xiaomi presenta delle nuove cuffie Bluetooth da soli 7 euro

Partiamo subito dalle Line Free Bluetooth Headphones che non sono delle cuffie true wireless, ma sono delle semplici cuffie Bluetooth con archetto. Queste cuffie arriveranno in due varianti di colore: nero e grigio e garantiscono una bassa latenza grazie alla presenza dello standard Qualcomm aptX Adaptive, stiamo parlando i 80 ms. Le cuffie sono dotate di un chipset Qualcomm QCC5125 combinato con la tecnologia DSP+cVC, lato audio. Dal lato autonomia invece, l’azienda garantisce 9 ore e una ricarica via USB Type C.

Le Line Free Bluetooth Headphones possiedono anche dei controlli fisici per il controllo della riproduzione e supportano gli assistenti virtuali come Siri, Google Assistant e XiaoAi. Il prezzo è di soli 199 yuan, circa 26 euro al cambio attuale. L’altro accessorio, le Mi Bluetooth Headset Youth Edition sono un mono headset con chip Bluetooth 5.0 che garantisce un range massimo di 10 metri, dotato anche di tecnologia DSP per la riduzione del rumore.

Per quanto riguarda l’autonomia, le cuffie dispongono di una batteria che assicura 4 ore di utilizzo continuativo e 80 ore in standby. Per quanto riguarda il prezzo, costano solamente 59 yuan, 7 euro al cambio attuale. Quest’ultime sono già in vendita sul sito ufficiale cinese dell’azienda.