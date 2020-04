Euronics non si scorda assolutamente degli utenti sempre pronti e volenterosi di risparmiare il più possibile su ogni acquisto, per questo motivo ha ufficialmente presentato al pubblico, ma solo nei negozi Bruno, una campagna promozionale di assoluto valore.

Fino al 6 maggio tutti i residenti nelle vicinanze di un negozio di proprietà del socio potranno intraprendere varie strade per completare l’acquisto: recandosi fisicamente, sul sito ufficiale di Bruno o telefonando per richiedere la consegna a casa. Tutte le opzioni, va ricordato, sono da vagliare solo ed esclusivamente nelle aree in cui sono presenti i punti vendita, non in tutta Italia.

Coloro che opteranno per la conclusione della compravendita, inoltre, potranno anche approfittare del cosiddetto Tasso Zero, ovvero il finanziamento senza interessi, utile per pagare quanto dovuto in comode rate mensili con addebiti automatici sul conto corrente a partire dalla mensilità di Agosto 2020.

Volantino Euronics: tutte le offerte da cogliere al volo

I prodotti attualmente in promozione sono davvero tantissimi, se dovessimo osservare da vicino il mondo degli smartphone non possiamo che notare la presenza di Huawei P Smart 2019 a 179 euro, P30 a 449 euro, P30 Pro a 599 euro, P30 Lite a 219 euro, Y5 2019 a 89 euro, Xiaomi Redmi Note 8 Pro a 269 euro, Xiaomi Redmi Note 8 a 179 euro, Xiaomi Redmi Note 7 a 149 euro, Oppo Reno 2Z a 299 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro, Galaxy S20 a 929 euro, Galaxy A30s a 199 euro, Galaxy A40 a 189 euro e altri ancora.

