Smartphone: se avete questi telefoni nel cassetto, siete molto fortunati

La storia dei telefoni cellulari ha portato a vedere come man mano le cose siano cambiate in maniera incredibile. Si è passati da dispositivi che ad oggi in molti riterrebbero impensabili, agli smartphone di ultima generazione che costano anche più di 1000 euro in molti casi.

In molti però non sanno che alcuni smartphone o telefoni del passato possono risultare molto rari e di conseguenza costare un bel po’, più di quanto costassero nella loro epoca. Proprio per questo abbiamo provveduto a realizzare una lista con alcuni esemplari.

Smartphone e telefoni cellulari: se avete questi modelli potreste avere da parte una piccola fortuna

Nokia 3310

Uno degli esemplari più vecchi della vecchia guardia del brand Nokia, il 3310 che ha fatto innamorare una generazione. Ora come ora il suo valore si aggira addirittura intorno ai 150 euro.

Mobira Senator

Era stato pensato e realizzato da casa Nokia nel 1981 e per via delle sue grandi dimensioni risulta anche un corpo totalmenteestraneo al mondo attuale. Il suo valore di mercato si attesta intorno ai 1000 euro.

Ericsson T28

Uno dei primi telefoni a conquistare clienti e mercato: il celeberrimo Ericsson T28, successore del T20, può essere rivenduto senza problemi a 100 euro.

Apple iPhone 2G

Il primo esemplare di smartphone prodotto da Apple mostra ancora un certo fascino nella sua versione 2G che parte da 300 euro ma se tenuto in buono stato può costare anche 1000 euro.

Motorola DynaTAC 8000x

Ne sono stati venduti 300.000 pezzi in tutto il mondo. Un numero estremamente basso che lo rende uno dei dispositivi più costosi di sempre. Il suo valore supera anche i 1000 euro.