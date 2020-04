La serie di smartphone top di gamma Huawei P20 è stata annunciata sul mercato un paio di anni fa e ora, dopo una lunga attesa, sembra che questi device inizieranno a ricevere il tanto atteso aggiornamento ad Android 10 anche al di fuori della Cina.

Inizia il roll-out dell’aggiornamento globale ad Android 10 per la serie Huawei P20

Era da diverso tempo che tutti i felici possessori di questi smartphone aspettavano l’arrivo dell’aggiornamento all’ultima release del software di casa Google. Questo aggiornamento, infatti, era atteso infatti per il mese di marzo. Ora, però, l’azienda ha finalmente avviato l’aggiornamento all’ultima versione del software Android 10 con la nuova interfaccia utente EMIUI in versione 10.

Questo update è infatti in distribuzione anche a livello globale. L’aggiornamento avverrà ovviamente gradualmente. Dapprima l’Asia, dopo di che l’Europa. Secondo quanto riportato su Huawei Central, l’update in questione è già in distribuzione presso numerose regioni asiatiche, quindi manca davvero poco alla sua distribuzione anche da noi in Europa.

L’aggiornamento in questione corrisponde alla versione firmware EMIUI 10 10.0.0.160 ed ha una dimensione molto importante, pari cioè a ben 4.71 GB. La nuova interfaccia utente personalizzata dall’azienda si basa ovviamente sull’ultima versione del software di Big G, cioè Android 10, e porta con sé diverse novità. Tra queste, c’è la possibilità di utilizzare la Dark Mode. Oltre a questo, il nuovo update porta diverse migliorie e svecchiamenti alla grafica dell’interfaccia di Huawei.

Dato che il rilascio globale dell’update è iniziato dalle regioni asiatiche, bisognerà comunque attendere ancora qualche settimana per vedere arrivare effettivamente anche in Italia questo aggiornamento su Huawei P20 e Huawei P20 Pro.