Huawei: EMUI 10.1 per questi smartphone, ecco la lista per la EMUI 11

Huawei ha creato la sua nuova versione dell’interfaccia: la EMUI 10.1, lanciata con i nuovi P40 e P40 Pro. Il nuovo aggiornamento è in via di distribuzione per tutti gli smartphone, i quali sono stati contrassegnati in una lista ben definita.

Ora come ora però le voci si starebbero sul seguendo in maniera abbastanza continua in merito alla prossima EMUI 11, la quale dovrebbe venire fuori da settembre. Qualcuno avrebbe trovato online già una lista con i dispositivi pronti a riceverla.

EMUI 10.1 e EMUI 11: ecco le liste degli smartphone Huawei e Honor pronti agli aggiornamenti prossimi

EMUI 11

Mate 30 Pro,

Mate 30,

Mate 30 RS Porsche Edition,

Mate 20,

Mate 20 Pro,

Mate 20 X,

Mate 20X 5G,

Mate 20 Porsche Edition,

Mate X,

P40,

P40 Pro,

P40 Pro+,

P30,

P30 Pro,

Nova 6,

Nova 6 5G,

Nova 5T,

Nova 5 Pro,

Nova 5Z,

Nova 5i,

Nova 5i Pro.

EMUI 10