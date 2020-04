Il social network Facebook ha finalmente rilasciato anche in Europa la possibilità per tutti gli utenti di crearsi un Avatar. La rivelazione di questo arrivo risale a qualche mese fa.

Ora finalmente diversi utenti possono creare il proprio semplicemente accedendo all’applicazione, disponibile sia per smartphone iOS che per quelli Android. Scopriamo insieme come fare.

Facebook lancia gli Avatars anche in Europa

Per creare il vostro Facebook Avatar non dovrete fare altro che seguire alcuni semplici passaggi. Prima di tutto aggiornate l’applicazione per Android o iOS all’ultima versione presente sui rispettivi Store. Una volta aggiornata l’applicazione, aprite un qualsiasi post sulla vostra Timeline e selezionate l’icona dedicata agli sticker, che si trova a destra della barra per scrivere un commento.

Cliccate sullo smile e troverete nella barra in basso una nuova icona color viola, simile ad una faccina sorridente. Cliccando su di essa, troverete la nuova sezione “ottieni adesivi perfetti per te”. Cliccate nuovamente, ma questa volta sul pulsante “crea” il tuo avatar, per realizzare il vostro pupazzetto personalizzato.

Per creare il proprio Avatar bisogna seguire alcuni step come la carnagione, la forma del viso, degli occhi, delle sopracciglia, occhiali, barba, corporatura e molto altro. Una volta completato lo potrete utilizzare nei commenti attraverso un pacchetto di adesivi personalizzati. Potrete anche impostarlo come immagine del profilo temporanea. Cosa aspettate? andate subito a creare il vostro avatar!!!. Ci teniamo a sottolineare che il proprio avatar sarà modificabile ogni volta che vorrete, accedendo al proprio pacchetto e cliccando sull’opzione a destra Modifica Avatar.