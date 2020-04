Iliad a sorpresa regala una novità e una promo segreta sul sito

Nessuno quando arrivo Iliad riusciva a capire come facesse un gestore totalmente nuovo in Italia a battere la concorrenza in maniera così netta. In seguito, visto anche il riscontro tramite gli utenti, tutto è venuto fuori: le promozioni telefoniche non avevano eguali in giro. Infatti le offerte di Iliad sono da due anni a questa parte quelle da battere per tutti i gestori di telefonia mobile che operano in Italia.

Il gestore proveniente dalla Francia è riuscito in un’impresa in cui difficilmente qualcun altro era riuscito, ottenendo ad oggi il quarto posto oltre 5 milioni e mezzo di utenti. L’obiettivo adesso è quello di andare avanti su questa strada, riuscendo anche a difendersi dai colpi dei rivali. Le campagne promozionali di Tim e Vodafone pesano come macigni sulla testa di Iliad, che ricorda però a tutti di avere due offerte clamorose sul sito ufficiale.

Iliad batte ancora una volta Vodafone e TIM con le sue offerte che durano per sempre allo stesso prezzo, c’è anche una novità

Iliad ancora una volta a scelto di ricordare agli utenti che la sua promo migliore è ancora disponibile. Stiamo parlando della Giga 50, la quale però non è la sola.

Sul sito ufficiale infatti potete trovare disponibile anche la Giga 40, soluzione perfetta per risparmiare ancora di più. Entrambe le offerte permettono di avere minuti e messaggi illimitati verso tutti, mentre i giga rispettivamente sono di 50 e 40 ogni mese. I prezzi corrispondono a 6,99 e 7,99 € ogni mese, con la novità che potrete avere 4GB di navigazione in roaming all’estero in confronto ai vecchi due.