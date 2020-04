La personalizzazione di uno smartphone è spesso la parte più interessante, per questo abbiamo raccolto alcuni dei suggerimenti e trucchi più utili per sfruttare al meglio un Samsung Galaxy S20.

Utilizzare i tasti del volume per i media

In molti ormai siamo soliti attivare la modalità silenziosa o solo la vibrazione, per questo aziende come Samsung decidono di non rendere i tasti del volume esclusivamente dedicati a regolare il volume. Tuttavia, se vuoi che la priorità di tali tasti sia esattamente regolare il volume dei media, ti basterà premere il tasto del volume, toccare la freccia del menu a discesa e attivare il rispettivo volume per i media.

Ordinare le app in ordine alfabetico

Per ordinare le tue app in ordine alfabetico, apri semplicemente il cassetto delle app, premi il menu a tre punti in alto a destra e tocca “Ordina” per trovare l’opzione di tuo interesse.

Icone del cassetto delle app

Per impostazione predefinita, Samsung concede sorprendentemente poche icone sulla griglia della schermata iniziale, ma con display grandi come lo sono ora, non c’è davvero alcun motivo per mantenere tale impostazione. Tocca a lungo su un’area vuota della schermata iniziale, seleziona le impostazioni della schermata Home e imposta i layout della schermata iniziale e delle app sulla configurazione 5×6.

Chrome come browser predefinito del Samsung Galaxy S20

Questa è una scelta personale, ovviamente puoi anche continuare ad utilizzare il browser Samsung perfettamente funzionante. Tuttavia, se usi Chrome su altri dispositivi potrebbe essere utile utilizzarlo anche in questo caso. Se vuoi utilizzarlo ti basterà impostarlo come browser predefinito accedendo alle impostazioni delle app predefinite dal menu principale delle impostazioni.

Passare a Gboard

La tastiera di Samsung andrebbe migliorata. I suggerimenti sono lenti, non molto buoni, e il layout non sembra particolarmente adatto a prevedere ciò che le dita stanno effettivamente cercando. Scarica Gboard e non tornerai mai più indietro.

Disabilitare il tasto Bixby

Premere il tasto di accensione sul Samsung Galaxy S20 non attiverà le opzioni previste per spegnere (o accendere/riavviare) il dispositivo. Per ovviare al problema, trascina verso il basso l’area notifiche, premi l’icona di accensione e nella parte inferiore dello schermo vedrai un pulsante “Impostazioni tasto laterale”. Da qui, puoi attivare la funzione “Premi e tieni premuto” per sostituire l’attivazione di Bixby con la funzione accensione/spegnimento.

Mostrare la percentuale della batteria

Per alcuni sapere l’esatta percentuale della batteria è un must. È abbastanza facile aggiungerla permanentemente alla barra di stato: abbassa l’area notifiche, scorri di nuovo verso il basso per attivare/disattivare le impostazioni rapide espanse, quindi premi il pulsante per il menu a 3 punti. Troverai la voce “Barra di stato”, che ha un’opzione per mostrare la lettura della percentuale della batteria.

Cursore della luminosità e controlli multimediali su Samsung Galaxy S20

Nello stesso menu (cliccando i 3 punti) in cui sono attive le opzioni della barra di stato puoi impostare il layout del pannello. Ciò consente di attivare o disattivare il cursore per regolare la luminosità ogni volta che si apre l’area notifiche, anziché solo quando vengono visualizzate le impostazioni rapide. Inoltre a questo punto in genere puoi scegliere di disabilitare l’interfaccia dei controlli dei dispositivi e dei media, perché è praticamente superflua se preferisci avere solo pochi elementi.

Disabilitare le notifiche meteo Samsung

Se usi l’app Google o altre per ricevere notifiche sulle condizioni meteorologiche, non hai bisogno di una seconda app che ti invii un’altra notifica per lo stesso motivo. Vai nell’area dedicata alle app in Impostazioni, cerca “Meteo” e disabilita tutte le notifiche. Ciò non influirà sul widget meteo della schermata iniziale, ma previene solo inutili notifiche sulle informazioni che non ti servono una seconda volta.

Aumentare il timeout del display

Samsung imposta il timeout del display per i suoi telefoni su 30 secondi. Se preferisci che duri più a lungo, recati nelle impostazioni del display e impostalo su 5 o 10 minuti.

Passare alla schermata di 120Hz con Samsung Galaxy S20

La modalità dello schermo a 60Hz è presente per impostazione predefinita, poiché la durata della batteria del telefono è migliore in tal caso. Tuttavia, con una batteria da 4000 mAh anche sul più piccolo S20, potrebbe andar bene per la maggior parte delle persone usare il dispositivo a 120Hz. Alcuni utenti ritengono che non ci siano differenze, ma se fai parte degli utenti che preferiscono utilizzare il display a 120Hz te lo consigliamo. Sarà un punto di non ritorno.

Mostrare più contenuti

Il ridimensionamento predefinito dei caratteri di Samsung è soggettivo, per alcuni potrebbe essere inutile, per altri fondamentale in base alle proprie preferenze ed esigenze. Recati nelle impostazioni del display che ti permettono di apportare questo genere di modifiche.

Abilitare la navigazione gestuale su Samsung Galaxy S20

Vai in Impostazioni e cerca “tipo di navigazione” e seleziona gesti a schermo intero. La navigazione gestuale di Android 10 è molto intuitiva. Il cambiamento è difficile, ma non esiste una sola persona che non sia stata completamente convinta una volta provata questa tipologia di navigazione.

Disabilitare la vibrazione degli allarmi intelligenti

Lo smart alert è una funzionalità ben calibrata e piuttosto utile ma estremamente fastidiosa talvolta con gli smartphone Samsung. Fondamentalmente, Smart alert vibrerà quando si solleva il telefono se sono arrivate chiamate o messaggi mentre il telefono era inattivo. Potrebbe essere inutile e persino fastidioso quindi consigliamo la disattivazione.

Disattivare la sospensione delle app inutilizzate su Samsung Galaxy S20

L’idea è che le persone installano un sacco di app che non usano mai e che insieme portano ad un consumo di batteria incrementale con i loro vari check-in e processi in background che riducono la longevità dello smartphone. Dunque, attivare la sospensione delle app non utilizzate potrebbe essere una buona idea, ma per alcuni non ricevere una notifica da un’app perché il telefono ha deciso che non si ha bisogno di quell’app può risultare un problema.

Ottimizzazione per Google Foto

Da quando Android ha iniziato a mettere in coda le attività in background in modo più aggressivo con la funzione “ottimizzazione della batteria”, caricare contenuti su Google Foto potrebbero richiedere ore. Fortunatamente, puoi disabilitarlo. Vai in Impostazioni e cerca “Ottimizza l’utilizzo della batteria”, che dovrebbe mostrarti il menu Accesso speciale. Premi ottimizza l’utilizzo della batteria, quindi tocca “App non ottimizzata” e seleziona “Tutto”. Cerca le foto e imposta su off. Ora le tue foto e i tuoi video verranno caricati non appena vengono scattati, come previsto da Google Foto.

Disabilitare Samsung Daily e la vibrazione per le notifiche

Che si tratti di Samsung Daily o di vibrazione dovuta alle notifiche ricevute, in entrambi i casi abbiamo a che fare con due delle opzioni presenti sul dispositivo ma piuttosto superflue. Se preferisci evitare di riempire la memoria con Samsung Daily o di avere un dispositivo costantemente rumoroso a causa delle notifiche, potrai disattivare entrambi dalla schermata delle impostazioni e ti consigliamo di farlo. Nel caso delle notifiche potresti semplicemente diminuire l’intensità della vibrazione se preferisci comunque che sia presente.