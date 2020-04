La piattaforma di contenuti in streaming Netflix ha finalmente deciso di inserire il blocca schermo sull’applicazione Android per dare la possibilità agli utenti di non mandare avanti il film o la serie TV.

Quest’ultima è infatti una delle cose più fastidiose che possa succedere mentre si sta guardando un nuovo contenuto. Parliamo dei tocchi involontari sullo schermo del dispositivo. Scopriamo insieme la nuova funzione.

Netflix inserisce il blocca schermo su Android

Il colosso sta cercando di risolvere il fastidioso problema di cui abbiamo parlato precedentemente, con una soluzione molto semplice: il blocca schermo. L’idea è facile ma la realizzazione un po’ meno, possiamo solamente sperare che sia efficace. Molto presto, quando toccheremo lo schermo del cellulare o del tablet mentre stiamo guardando una serie TV o un film non avremo più fastidi.

Netflix ha infatti previsto una specifica modalità di sblocco, dovuta non solamente ad una scelta relativa all’interfaccia utente quanto alle reali possibilità di azione per un’applicazione in esecuzione su uno smartphone. In teoria infatti, nessuna applicazione può bloccare uno schermo, sarebbe molto pericoloso e aprirebbe le porte anche a dei possibili virus.

La piattaforma ha previsto che con il blocco dello schermo attivato, ad ogni tocco sul display, involontario o meno, compaia un icona nella parte centrale bassa del display. Se l’utente ha toccato lo schermo per sbaglio la può ignorare, se ha toccato lo schermo volontariamente per interagire con l’applicazione, potrà invece effettuare uno swipe su quell’icona e sbloccare il display. Secondo le ultime indiscrezioni questa funzione sarà presto disponibile anche su iOS.