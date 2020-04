Esselunga sa come attirare l’interesse e l’attenzione dei consumatori, proprio in questo periodo è stata perfettamente in grado di lanciare incredibili offerte anche afferenti al mondo della tecnologia generale, dai prezzi tra i più bassi di tutto l’anno.

La validità della campagna, a dispetto di quanto potreste leggere dalle pagine elencate poco sotto, è fissata fino al 24 aprile in ogni punto vendita sparso per il territorio nazionale (gli acquisti non risultano essere effettuabili online sul sito ufficiale). Coloro che decideranno di completare la compravendita potranno anche approfittare della garanzia di 24 mesi su tutti i difetti di fabbrica, presente di default in ogni punto vendita.

Esselunga: il volantino ha una sorpresa per gli utenti

Esselunga nasconde al proprio interno una sorpresa speciale per i consumatori, coloro che acquisteranno uno dei prodotti contrassegnati potranno aggiungere solo 1 euro al valore finale dello scontrino per tornare a casa con le cuffie SBS wireless. La consegna dell’omaggio, il cui valore commerciale si aggira attorno ai 39 euro, avverrà direttamente in cassa.

I modelli di smartphone che permettono di raggiungerlo sono innumerevoli, il maggiormente consigliato resta sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 8T, oggi in vendita a 169 euro, da acquistare subito se siete alla ricerca di uno smartphone dalle ottime prestazioni e dal risparmio decisamente contenuto.

Volendo spendere di più, invece, l’occhio cade sull’Apple iPhone Xr, acquistabile con un esborso finale di 638 euro nella versione no brand. Come specificato in precedenza, per ogni altra offerta del volantino Esselunga, qui sotto trovate tutte le pagine nel dettaglio.