Euronics supera ogni immaginazione e limite con il lancio del volantino con offerte SottoCosto in grado di emozionare i vari utenti pronti ad effettuare acquisti nel periodo di quarantena obbligatoria, le grandi offerte sono attive fino al 3 maggio, ma con alcune importanti limitazioni.

Il volantino Euronics promette un risparmio incredibile su ogni acquisto effettuato, a patto comunque che il consumatore risieda nelle vicinanze di uno dei punti vendita Euronics Tufano sul territorio nazionale. Tutti i prezzi elencati poco sotto potranno essere goduti in negozio, sul sito ufficiale (ma sempre del socio), via WhatsApp o contatto telefonico, entrambe le opzioni con consegna gratuita presso il domicilio.

Gli interessati potranno inoltre approfittare del cosiddetto Tasso Zero, in questo modo riusciranno a risparmiare moltissimo potendo inoltre pagare in comode rate mensili, a partire comunque dalla mensilità di Settembre 2020.

Volantino Euronics: le offerte di oggi sono davvero incredibili

Le occasioni sono da non perdere, il consumatore si ritrova ad avere la possibilità di acquistare tanti smartphone al giusto prezzo di vendita, a partire dai vari Samsung Galaxy A30S a 189 euro.

Non sono da trascurare nemmeno le offerte applicate sui wearable del calibro di Huawei Band 3 Pro a 49 euro, Huawei Watch GT a 129 euro, Huawei Watch GT Active a 129 euro, Huawei Watch GT 2 a 179 euro e similari.

Tutte le promozioni attualmente attive sono elencate nel dettaglio qui sotto tra le pagine ufficiali.