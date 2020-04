WhatsApp: gli utenti sono furiosi e scappano via, ecco il perché

L’ultimo mese e forse più ha dimostrato come WhatsApp sia importante per gli utenti. La situazione attuale a messo in risalto le caratteristiche di questa piattaforma che non può essere sostituita al giorno d’oggi per comunicare. Tutti coloro che infatti si ritrovano costretti in casa possono stare a contatto con i propri affetti personali grazie alle tante funzioni permesse dall’app.

Come tutti ben sapranno infatti non esistono solo i semplici messaggi o le note vocali, visto che è possibile anche effettuare chiamate e videochiamate. Queste possibilità sono offerte e quindi da una colosso che tutti conoscono, il quale ha intensificato la sua attività durante questo ultimo periodo. WhatsApp infatti ha deciso di mettersi a disposizione del mondo intero con alcune iniziative e con diverse donazioni. Molti utenti però continuano a ravvisare qualche problematica, anche relazione allo stesso coronavirus.

WhatsApp, tanti utenti hanno scelto di scappare via una volta per tutte dalla piattaforma

WhatsApp prova da anni a debellare ogni minaccia per i suoi utenti all’interno della chat. Questo ha dimostrato che infatti tutti possono avere a che fare con una piattaforma senza problemi, visto che i nuovi aggiornamenti hanno ridotto di molto gli inganni e le truffe.

Negli ultimi giorni però qualcuno avrebbe inoltrato diverse segnalazioni in merito ad un nuovo messaggio che sta rimettendo tutti in pericolo. Si parla costantemente di nuovi controlli in merito al coronavirus, i quali possono avvenire all’interno delle abitazioni. Questo messaggio è arrivato proprio tramite WhatsApp, e le persone dopo aver scoperto che si trattava di una truffa hanno scelto di abbandonare l’app perché ritenuta pericolosa.