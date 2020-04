Esiste una speciale lista di telefoni di valore che tutti dovrebbero avere a portata di mano nel caso in cui si abbiano dei vecchi modelli in giro per casa. In qualche cassettino o in un armadio potrebbe celarsi un vero tesoro. Gli esemplari che indicheremo vengono generalmente venduti nelle aste sul web da cui si arriva a ricavare migliaia di euro in un solo colpo. Al lordo del costo di una bustina e di un francobollo si ottiene un grande introito. Ecco cosa bisogna sapere per ottenere il massimo guadagno.

Come guadagnare migliaia di euro con i vecchi telefoni

Al mondo esistono decine di migliaia di modelli di telefoni. Basti pensare ad esempio ai Samsung Galaxy S20 oppure ai Huawei P40. Da soli questi si dipanano in ulteriori modelli aventi caratteristiche, forme e colori molto diversi. A modo loro ognuno di essi rappresenta un pezzo raro. Ma il valore maggiore lo ottengono i cosiddetti pezzi unici, ovvero esemplari non replicabili che hanno fatto la storia della telefonia. Ogni collezionista ne vorrebbe possedere almeno uno.

Il requisito essenziale per assicurarsi 1000 euro o anche più è sicuramente lo stato di conservazione che garantisce il 90% del valore reale del bene. Un po come mantenere intatta una copia nel numero uno di Topolino nella sua confezione originale. Ciò rappresenta il certificato di garanzia del bene e del suo valore. Detto ciò passiamo all’elenco dei telefoni speciali che tutti cercano per avviare una sorta di business semplice e redditizio: