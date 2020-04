Nel corso della quarantena ognuno impiega il proprio tempo libero in maniera diversa. C’è chi si dedica alla lettura di un libro, chi al binge watching su Netflix, chi ha deciso di dedicare il tempo alla studio cosi da recuperare esami arretrati e chi, invece, adopera per la prima volta lo Smart Working. Le soluzioni sono quindi molteplici ma, nonostante ciò, i tempi morti durante la giornata restano molteplici. Per evitare di annoiarsi, quindi, noi di Tecnoandroid abbiamo stilato una lista di giochi scaricabili gratuitamente dal Play Store. Scopriamo di seguito i dettagli.

Giochi Android: ecco quelli maggiormente apprezzati dagli utenti

Hitman GO

“Hitman GO è un gioco strategico a turni, con un design simile ai giochi da tavola.

Muovi la tua pedina sulla scacchiera senza farti notare dai nemici, elimina gli obiettivi e infiltrati in zone off limits. Pianifica ogni mossa e sfrutta l’arsenale di armi e trucchi dell’Agente 47: travestimenti, diversivi, fucili di precisione, e persino le leggendarie pistole Silverballer.” Link Download

Mario Kart Tour

“In questo nuovo Mario Kart, Mario e i suoi amici girano il mondo gareggiando su circuiti ispirati a città vere e sulle classiche piste di Mario Kart! Le nuove destinazioni appariranno all’interno di tour che cambieranno a rotazione ogni due settimane! Oltre ai nuovi percorsi ispirati a luoghi famosi, alcuni dei tuoi piloti preferiti sfoggeranno piccole variazioni stilistiche che omaggiano le città incluse nel gioco!” Link Download

Call of Duty®: Mobile

“Un gioco in alta definizione con qualità da console, comandi personalizzabili, chat vocale e testuale e audio e grafica in 3D. Prova il brivido dello sparatutto più amato, ora su mobile per divertirsi in movimento. Gioca con modalità e mappe multigiocatore iconiche quando vuoi. Battle royale da 100 giocatori? Deathmatch 5v5 veloci? Spaventosi zombi? Duelli tra cecchini?” Link Download

Asphalt 9: Legends

“Asphalt 9: Legends è l’Alfa e l’Omega dei giochi di corse su mobile. Troverai auto da sogno e macchine gran turismo da costruttori rinomati come Ferrari, Porsche, Lamborghini e W Motors. In questo simulatore, potrai scegliere l’auto dei tuoi sogni e superare tutti i limiti su strade e ambientazioni spettacolari intorno al mondo. Affronta gare senza limiti e usa tutti i trucchi a tua disposizione per spingere la tua auto al massimo!” Link Download

Plague Inc.

“Sei in grado di contagiare il mondo? Plague Inc. è un mix unico di strategia e simulazione paurosamente realistica. Realizzato fantasticamente con un gameplay innovativo e costruito per sfruttare il touch screen, Plague Inc. fa evolvere il genere strategico e spinge il mobile gaming (e te) verso nuovi livelli. Sei tu contro il mondo… solo il più forte sopravviverà!” Link Download