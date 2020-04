Euronics continua imperterrita sulla splendida strada intrapresa con le ultime campagne promozionali, riuscendo a sorprendere ancora una volta i consumatori che si dichiarano pronti all’acquisto di un nuovo dispositivo tecnologico, proponendo infatti prezzi bassi e sconti molto interessanti.

Esattamente alla pari di quanto sta accadendo in seno a MediaWorld, Expert e tutti gli altri rivenditori di elettronica, l’unica via da intraprendere per effettuare un acquisto è l’e-commerce; il consumatore si ritrova essere costretto ad avvicinarsi al sito ufficiale dell’azienda, completare la compravendita stando seduto sul divano di casa, ed allo stesso tempo ricevere la merce gratuitamente presso il proprio domicilio.

Volantino Euronics: queste sono le offerte da non perdere

Il primo smartphone che ci sentiamo di consigliarvi è sicuramente lo Xiaomi Redmi Note 7, un device non proprio recentissimo, ma comunque in grado di soddisfare le richieste dei consumatori che vogliono spendere il meno possibile per accedere a prestazioni in linea con i suoi 149 euro necessari per l’acquisto.

Chiaramente il volantino Euronics non disdegna anche i top di gamma del settore, arrivando a richiedere un versamento di 699 euro circa per l’acquisto di uno Huawei P30 Pro (uno degli ultimi coni servizi Google integrati), passando anche per gli 819 euro necessari per mettere le mani su un incredibile iPhone 11 di ultima generazione.

Per avere un’idea o una visione d’insieme di tutta la campagna promozionale, scoprendo anche le altre offerte di categorie merceologiche completamente differenti, non dovete fare altro che aprire questo link.