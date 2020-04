Riot offrirà agli hacker fino a $ 100.000 per trovare vulnerabilità nel software anti-cheat di Valorant. Quest’ultimo è il titolo FPS della compagnia che attualmente si trova in una fase di closed beta. Assieme al rilascio del nuovo gioco, Riot ha rilasciato anche la sua nuova soluzione anti-cheat, soprannominata Vanguard.

All’inizio di questo mese, i fan hanno sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e la privacy degli utenti dopo aver scoperto che Vanguard è più invasivo di altre soluzioni anti-cheat. Attualmente, se scarichi e giochi a Valorant, Vanguard viene automaticamente installato sul tuo computer e funziona sempre con privilegi elevati.

Valorant, gli utenti si lamentavano del servizio Vanguard

Senza rivelare esattamente come funziona Vanguard, Riot ha spiegato la sua decisione in un post sul blog: “Se il software anti-cheat viene eseguito solo in modalità utente, le sue capacità sarebbero compromesse da un trucco che corre a un livello di privilegi più elevato.

Riot ha quindi insistito sul fatto che Vanguard non raccoglie o elabora alcuna informazione personale oltre a ciò che fa l’attuale soluzione anti-cheat diLeague of Legends. L’azienda ha anche rivelato che il driver Vanguard (modalità kernel) viene utilizzato dal client per essere certo che il client non è stato manomesso.

“Riot non vuole sapere di più su di te o sulla tua macchina di quanto sia necessario per mantenere un’alta integrità nel tuo gioco”, ha detto Riot. Tuttavia, la società ha fatto il passo ulteriore di offrire un enorme pot di ricompensa per i report sugli exploit di Vanguard. Ha elencato una manciata di taglie specifiche di Valorant su HackerOne, un sito Web in cui le aziende possono offrire premi agli hacker.

La ricompensa massima è di $ 100.000. Ciò si riferisce all’esecuzione di codice a livello di kernel che comporta un attacco di rete senza interazione dell’utente. “Per rafforzare il nostro impegno per la sicurezza dei nostri giocatori, offriamo premi speciali fino a $ 100,000 per rapporti di alta qualità che dimostrano exploit pratici sfruttando il driver del kernel Vanguard “, ha detto Riot.