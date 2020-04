Nel 2020 la scelta della serie TV perfetta è molto semplice. Le piattaforme streaming che offrono i migliori servizi, non sono poche ed hanno la bellezza di essere una diversa dall’altra. Tra le migliori sono ben note Amazon, Disney+, Netflix, Sky e Infinity. Cosa possiamo trovare dunque su queste? Ovviamente ognuna delle piattaforme elencate offre film e serie TV per tutte le età.

Serie TV: quali sono le serie che troverete su Amazon, Disney+, Netflix, Sky, Infinity

Non è di certo questo il momento per mollare. Ora che vediamo un barlume di speranza, è il momento di resistere e rimanere a casa per sopprimere al meglio questo virus che ci opprime nelle nostre dimore. Approfittiamone per fare ciò che di solito non abbiamo tempo di fare e godiamoci questi momenti preziosi anche se difficili. Al resto ci pensano le nostre amate piattaforme streaming!

INFINITY

Questa offre “Arrow“, “22-11-63“, “Batwoman“, “American world“, “Supernatural“, “Chicago Fires“, “Legacies“, “Prodigal son“, “Mom“, “All American“, “The Vampire Diaries“, “Bob hearts Abishola“;

NETFLIX

La più amata tra le piattaforme invece ci regala “Riverdale“, “Gomorra”, “La casa di carta“, “Suburra“, “Good Girls“, “Brews Brothers“, “Vickings“, “Lucifer“, “Stranger things“, “Fauda”, “After life“ e “Elite“;

SKY

Della vastissima raccolta di serie TV abbiamo selezionato “Zero Zero Zero”, “Westworld”, “Yellowstone”, “The New Pope“ e “The Outsider”;

AMAZON

Le più amate di Amazon sono “Carnival Row”, “Future Man”, “La fantastica signora Maisel”, “Good Omens”, “The Man in the High Castle”, “Undone”, “Crisis in Six Scenes”, “Fleabag”, “Modern Love”, “The Terror” e “Forever”.

DISNEY+

La più giovane delle piattaforme streaming non è da meno. Questa propone “The Clone Wars”, “The Mandelorian”, “High School Musical – The Musical – La serie” ed “Elena diventerò presidente”. Ma anche “Zack e Cody al Grand Hotel“, “Raven“, “Jessie“, “I maghi di Waverly“, “I simpson“ e “Hannah Montana”.